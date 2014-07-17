Матчи «Спутника» для тагильских болельщиков станут более комфортными

Так, новый директор клуба Тахир Даукаев открыл несколько секретов.

Я хотел бы к этому добавить, что мы уже общались с болельщиками, которые объединены в сообщества, и с отдельными фанатами. Могу раскрыть пару секретов, что будут определены места для болельщиков, будем организовывать выезды, будем давать атрибутику.

Но при этом, он обратился к болельщикам с просьбой быть более лояльными к команде в сложные моменты, «чтобы не было огульных обвинений, что команда как-то не так себя ведет». Автограф-сессии, встречи с болельщиками уже запланированы на этот сезон.

Изменения произойдут и с билетной программой, которая уже практически разрабатывается. Будет увеличено количество точек продаж в Нижнем Тагиле. В каждом районе города планируется открыть точку. Билеты будут обязательно с местами, стоимость которых будет зависеть от расположения места и сектора. Будут категории зрителей, которые пойдут по льготной программе: дети, участники ВОВ, инвалиды, фанаты. Цены пока не определены.

Будет абонементная программа до начала плей-офф. Будет открыта предварительная продажа в кассах. Это все будет доведено до болельщиков посредством СМИ. Вариант с доставкой зрителей в другие районы города будем обговаривать с муниципальным управлением транспорта, чтобы хотя бы один-два автобуса были дополнительно рассказал Тахир Даукаев СМИ.

Пока тагильские болельщики настороженно относятся ко всем обещаниям, но перспективы их радуют. «Это действительно круто, а то эти очереди, эта давка, это ожидание перед дверью, чтобы занять нормальное место зимой в -30 просто кошмар!».

Отлично всё пока на словах, посмотрим как на деле получится, искренне хочется верить, что всё так и будет. Еще бы начало игр перенесли на 19-00, было бы вообще супер, многие не ходят, потому что не успевают с работы к 18-30 пишет Илья Владимирович в группе «Спутника» в социальных сетях.