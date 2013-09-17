Тагильские пловцы взяли первые места в чемпионате области

Наши пловцы взяли золото, проплыв быстрее других команд дистанцию в 100 метров вольным стилем, сообщает пресс-служба СК «Спутник». Неоднократными чемпионами в личном первенстве стали Устинова Дарья, Олейник Андрей, Деева Дарья и Кашинская Алина – каждый на своей дистанции. В призерах Чемпионата области - Касаткин Евгений, Медведева Яна, Трубинов Максим. Теперь пловцы начнут готовиться к Чемпионату УРФО, который пройдет в Сургуте с 15 по 20 октября.