Тагильские пловцы взяли первые места в чемпионате области
17 сентября 2013, 16:30Спорт
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Из 250 сильнейших спортсменов Свердловской области именно тагильчане, пловцы спортивного клуба «Спутник» взяли первое место на Чемпионате по плаванию памяти В.В. Асаева.
Наши пловцы взяли золото, проплыв быстрее других команд дистанцию в 100 метров вольным стилем, сообщает пресс-служба СК «Спутник». Неоднократными чемпионами в личном первенстве стали Устинова Дарья, Олейник Андрей, Деева Дарья и Кашинская Алина – каждый на своей дистанции. В призерах Чемпионата области - Касаткин Евгений, Медведева Яна, Трубинов Максим. Теперь пловцы начнут готовиться к Чемпионату УРФО, который пройдет в Сургуте с 15 по 20 октября.
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