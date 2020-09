Кузнецов: У судей не было другого выхода, кроме как дисквалифицировать Джоковича

Российский теннисист Андрей Кузнецов прокомментировал дисквалификацию Новака Джоковича на US Open.

«Новак попал неудачно в уязвимое место – в горло. И, судя по картинке, девушка какое-то время начала задыхаться. У судей не было другого выхода, как дисквалифицировать Джоковича. С другой стороны Новака жалко: если б он попал в ногу или руку, уверен, ничего бы вообще не было. Дисквалифицировали – это еще полбеды, но снятие всех очков и лишение всех призовых, это уже перебор. Получается, что этот удар обошелся Джоковичу в 260 тысяч долларов. Мне кажется, это правило следует пересмотреть. Возможно, штрафа игрок в такой ситуации заслуживает, но лишать всех призовых, это перебор», - цитирует Кузнецова «Советский спорт». Напомним, в концовке первого сета встречи против Пабло Карреньо-Бусты в четвертом круге турнира, серб, не глядя, отбросил мяч, который попал в линейного судью. Организаторы приняли решение дисквалифицировать спортсмена.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter