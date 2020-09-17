Кузнецов: У судей не было другого выхода, кроме как дисквалифицировать Джоковича

С другой стороны Новака жалко: если б он попал в ногу или руку, уверен, ничего бы вообще не было. Дисквалифицировали – это еще полбеды, но снятие всех очков и лишение всех призовых, это уже перебор. Получается, что этот удар обошелся Джоковичу в 260 тысяч долларов. Мне кажется, это правило следует пересмотреть. Возможно, штрафа игрок в такой ситуации заслуживает, но лишать всех призовых, это перебор», - цитирует Кузнецова «Советский спорт».