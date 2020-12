Французское издание France Football назвала десять лучших арбитров в истории футбола.

Как сообщает «Советский спорт», лучшим судьей в истории футбола был признан итальянец Пьерлуиджи Коллина. Отмечается, что топ-10 также попали Кен Астон (Англия), Мишель Вотро (Франция), Маркус Мерк (Германия), Чарльз Корвер (Нидерланды), Майк Дин (Англия), Иан Фут (Шотландия), Али Бин Нассер (Тунис), Стефани Фраппар (Франция) и Говард Уэбб (Англия).

