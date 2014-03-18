«Матч звезд» тагильского баскетбола: сильнейшие спортсмены города выйдут на одну площадку

Начнется показательный матч в 11:00. За победу сразятся «Запад» и «Восток» - команды, составленные из самых достойных игроков городского Первенства.

После победы одной из команд, на паркет выйдут участники конкурса по трехочковым броскам. Будут определены четыре сильнейших «снайпера», которые и поборются за статус самого меткого. Это и будет 1/8 и 1/4 финала.

Далее - самый зрелищный конкурс Slam Dunk Contest – конкурс по броскам сверху. Организаторы обещают, что здесь будет на что посмотреть.

И наконец, на площадку выйдут лучшие игроки Чемпионата города по баскетболу. Вновь команды «Запада» и «Востока» сразятся за победу. Зрелище гарантировано!

В перерывах матча, помимо конкурсов на зрелищные броски, пройдут и конкурсы для болельщиков. DJ Fester и DJ Kvaga из Екатеринбурга будут обеспечивать музыкальное сопровождение всего мероприятия. Вход, кстати, свободный! Подробности читайте во встрече «Матч звёзд» в социальной сети.