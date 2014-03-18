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«Матч звезд» тагильского баскетбола: сильнейшие спортсмены города выйдут на одну площадку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Матч звезд» тагильского баскетбола: сильнейшие спортсмены города выйдут на одну площадку

18 марта 2014, 15:20Спорт
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