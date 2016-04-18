Тагильские баскетболисты взяли золото и бронзу на Первенстве Свердловской области (ФОТО)

Чемпионами стали воспитанники тагильской спортшколы №4. Команда не проиграла ни одного матча. А в финале тагильчане встретились с гостями из Екатеринбурга и вырвали победу со счетом 77:68.

Хозяева паркета – «соболя» взяли «бронзу» с тремя победами и двумя неудачами в матчах. Почти добралась до пьедестала еще одна тагильская команда – воспитанники «Юпитера» заняли 4-е место.

Впрочем, баскетбольные баталии в Нижнем Тагиле на этом не заканчиваются: сегодня в «Старом соболе» стартуют матчи городской Универсиады по баскетболу. В ней примут участие 4 сборные из ВУЗов Нижнего Тагила.