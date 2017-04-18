Команда Нижнего Тагила примет участие в межмуниципальных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту

В 10:30 19 апреля в Нижнем Тагиле начнутся межмуниципальные юношеские соревнования по пожарно-прикладному спорту. Участниками состязаний станут юноши и девушки 13-18 лет. Тагильские спортсмены уже не раз принимали участие во Всероссийских соревнованиях, где стабильно показывали высокие результаты подготовки.

Масштабное спортивное мероприятие будет проходить в рамках месячника пожарной безопасности и посвящено Дню пожарной охраны, 125-летию создания Российского пожарного общества и 90-летию Госпожнадзора. Помимо тагильской команды, в соревнованиях примут участие подростки и молодежь из Кушвинского, Серовского, Горноуральского городских округов, Верхнего Тагила, Нижней Салды.

В мае 2017 года областные соревнования пройдут в городе Заречном Свердловской области. Они будут посвящены памяти героев-пожарных Чернобыля, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.