В Нижний Тагил приезжают представители Международной ассоциации лыжного двоеборья

Представители Международной ассоциации являются специалистами высочайшего класса в лыжном двоеборье. Так, Ули Велинг первым в истории выиграл золото по лыжному двоеборью на трех Олимпиадах подряд. После окончания спортивной карьеры в 1982 году он стал генеральным секретарем лыжного союза ГДР, а последние 20 лет работает в Международной федерации лыжного спорта (FIS).