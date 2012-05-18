В Нижний Тагил приезжают представители Международной ассоциации лыжного двоеборья
Шеф-координатор Международной ассоциации лыжного двоеборья (FIS) Ульрих Велинг и член ее технического комитета Юрий Калинин прибывают на горнолыжный комплекс СДЮСШОР «Аист» 20 мая.
Цель визита – инспекция и проверка спортивных сооружений. Высокопоставленные гости проконтролируют ход строительства трамплинного комплекса, лыжных трасс илыжного стадионадля проведениямеждународных соревнований по лыжному двоеборью, рассказывает директор спортивной школы Яков Миленький.
Представители Международной ассоциации являются специалистами высочайшего класса в лыжном двоеборье. Так, Ули Велинг первым в истории выиграл золото по лыжному двоеборью на трех Олимпиадах подряд. После окончания спортивной карьеры в 1982 году он стал генеральным секретарем лыжного союза ГДР, а последние 20 лет работает в Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Количество наград и титулов Юрия Калинина в этом виде спорта также поражает. Он явлется 5-тикратным Чемпионом СССР по прыжкам на лыжах с трамплина, мастером спорта международного класса, Председателем Всероссийской коллегии судей.
Об итогах проверки представители спортивной школы олимпийского резерва «Аист» и гости расскажут журналистам. Пресс-конференция также пройдет в «Аисте».
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