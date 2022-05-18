Участниками Ночной хоккейной лиги стали более 21 тысячи игроков

В Сочи завершился финальный этап турнира Ночной хоккейной лиги сезона 2021/2022 сезона, проводившийся с 4 по 16 мая. Этот сезон стал самым масштабным за всю историю любительских хоккейных соревнований — в нем приняли участие 21 467 спортсменов в составе 1 151 команды.

Региональный этап игр проходил с сентября 2021 года по март 2022-го в семидесяти пяти регионах России. По итогам состязаний 168 команд, победивших в первом туре, отправились на сочинский Фестиваль хоккея Ночной лиги для участия в финальном этапе XI Всероссийского турнира по хоккею среди любительских команд. Об этом пишет sovsport.ru. Соревнования были организованы на пяти аренах Олимпийского парка. Игры финала проходили в семи дивизионах, сформированных в соответствии с возрастом участников и уровнем их спортивной подготовки. А в дивизионе «Амазонки» играли победительницы любительского турнира Ночной лиги женского хоккея. Кроме того, в этом году впервые в истории любительского хоккея в России в турнирах Ночной лиги приняли участие игроки в возрасте старше пятидесяти лет — специально для был создан дивизион «Любитель 50+». Обладателями основного трофея Ночной лиги — Кубка Крутова, названного в честь известного нападающего Владимира Крутова, стала команда «СВ Металл» из Екатеринбурга («Лига Чемпионов», «Любитель 40+»). Она же получила и главный приз в виде гранта Министерства спорта РФ на сумму 100 млн рублей на строительство крытой ледовой арены в регионе. В финале соревнований также лидировали команды: ХК «Лампово» из г. п. Дружногорское Ленинградской области («Любитель 50+»), «Автореал» из г. Миасса Челябинской области («Лига Мечты»), «Старт» из г. Заречный Пензенской области («Лига Мечты. Малый Кубок»), «Дружина» из п. Гжель Московской области («Лига Надежды»), «Гроза-1» из Санкт-Петербурга («Амазонки») и другие.

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