Норвежцы разочаровались в организаторских способностях россиян после Гран-при в Нижнем Тагиле

Технические характеристики и трамплинов, и обустройства территории восхитили иностранных гостей. Поддержка зрителей также особенно порадовала спортсменов. На пресс-конференции победители не уставали говорить, что технические условия в Нижнем Тагиле достаточно хороши, а сам тренер легендарной норвежской сборной Александр Стокл пишет на своей странице в социальной сети:

Russian Autumn…

Under good conditions we had to competions for this years SGP and from our side it was a positive weekend. Anders B. and Tom had a double victory yesterday and Anders came third today. Fannemel is showing some good jumps but the rest is still not on high level. The hills and the organization are perfect here. Now we are packing to continue our travel to Kazakhstan for a camp and some more comps.

//Мы были обеспечены хорошими условиями в этом году на Летнем Гран-при и для нас это были хорошие выходные. Андерс Бардал и Том Хильде завоевали двойную победу вчера, а сегодня Андерс победил и в третий раз. Фаннемел прыгнул хорошо, но не дотянул до высшего уровня. Трамплины и организация здесь превосходны. Сейчас мы пакуем вещи, чтобы отправиться в Казахстан за новыми титулами.

Без сомнения, техническое условия, повторимся, на высоте однако, как известно, любая неприятная мелочь в организации того или иного мероприятия может испортить всё впечатление. Именно так и случилось с норвежцами. Вот что пишет Александр на следующий день:

The other side of Russia...

I have to take back what I said about the organizing here. We are stranded at the hotel after the shuttle to the airport didn't come. When the bus finally arrived we were to fit 50 people with lugagge into a 36 seater. I refuced to take this risk and so we are still waiting for a solution. Our flight is out of reach and the connection from Mokau to Almaty will also be difficult. It is sad that this happened and and I can't understand why nobody seems to take responsibility.

// Другая сторона России... Я забираю свои слова о том, что я сказал об организации здесь. Мы застряли в отеле – вовремя не пришел транспорт за нами. Но когда позже к 50 спортсменам с огромным багажом пришел 36-местный автобус… я был вынужден отказаться от такого риска, и мы до сих пор ждем решения. Наш полет от Мокао в Алма-Ату был также тяжелым. Очень печально, что так случилось, и я не могу понять, почему никто не берет на себя ответственность.

В комментариях к этой записи норвежцев успокаивают жители других стран, говоря, что «России две проблемы – дураки и дороги», а еще – «Организация в России? Не, не слышал».

30 hours from Nizhny tagil to Almaty must be some kind of record?

// 30 часов от Нижнего Тагила до Алма-Аты – должно быть в некотором роде рекорд? -- пишет в Twitter Том Хильде, летающий лыжник из Норвегии.

Фото со страница Александра. И фото с Гран-при в Нижнем Тагиле

Возможно, кто-то из пользователей позлорадствует и скажет, что спортсмены избалованы. Однако если представить себя после утомительных, но, бесспорно, интересных соревнований, ожидающим автобус несколько часов подряд и переживая сложный перелет к месту следующих соревнований, можно понять, что это довольно неприятно. Тагильчане на собственном опыте знают, какого это – ждать транспорт до пункта назначения.

Кроме того, известно, что сейчас спортсмены имеют огромный пул болельщиков и коллег в Интернете, которые читают их и запоминают информацию. И как же теперь будет ассоциироваться «Россия» и «хорошая организация» в их головах? Действительно обидно, что такое произошло.

Не стоит искать виноватых, они, вероятно, уже в курсе. Однако остается надеяться, что на следующих соревнованиях мирового уровня, организация в России хромать не будет, а зарубежные спортсмены останутся довольны. Нижний Тагил достоин того, чтобы принимать у себя соревнования и большего уровня!