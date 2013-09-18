У челябинских хоккеистов теперь именные бульдозеры от корпорации Уралвагонзавод (ФОТО)

Всего их будет 12. Всю партию техники тракторостроители отправят потребителям в конце сентября. Сегодня же, когда «белые медведи» принимают на домашнем льду новокузнецкий «Металлург», наклейки с фамилиями хоккеистов из лучшей дюжины появились на шести машинах.

Кандидатов, достойных попасть в «бульдозерный зал» ледовой славы, утвердило руководство клуба. Это известные болельщикам Майкл Гарнетт, Евгений Катичев, Андрей Попов, Антон Глинкин, Станислав Чистов, Ян Булис, Петри Контиола, Константин Панов, Андрей Костицын, Дмитрий Рябыкин, Евгений Кузнецов, а также главный тренер Валерий Белоусов.

Фотография предоставлена пресс-службой УВЗ

Таким образом заводчане решили поддержать любимую команду, родившуюся на Челябинском тракторном в конце 40-х годов прошлого века. Родственные узы и прежде не раз мотивировали ЧТЗ к заметным промоакциям, призванным поднять боевой дух игроков и укрепить их волю к победе. Так, например, в марте 2012 года на территории предприятия губернатор Михаил Юревич принял участие в съемках видеоролика в поддержку клуба, управляя самым большим, по версии Книги рекордов Гиннеса, трактором Т-800, некогда выпущенным на ЧТЗ. Тогда «белые медведи» стали победителями Кубка континента и дошли до полуфинала Кубка Гагарина. В предстоящие же месяцы начавшегося сезона, помня о прошлогоднем «серебре» команды в первенстве КХЛ, болельщики ждут от нее новых высот, рассчитывая увидеть красивый и результативный хоккей.

Но «именные» машины ЧТЗ не только явят миру челябинских «звезд». Как и полагается, бульдозеры покажут себя в работе на других, не ледовых, полях. Площадкой для демонстрации уральской силы, мощи и технического уровня станет Дальний Восток, переживший катастрофическое наводнение. Технику отправят в Хабаровск, заводскому дилеру – компании «Уральская марка». В дальнейшем по согласованию с руководством дальневосточного региона дюжину Б-10 планируется распределить среди наиболее пострадавших территорий, чтобы они занялись восстановлением инфраструктуры, разрушенной вышедшим из берегов Амуром.