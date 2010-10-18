Главный тренер «Спутника» уходит со своего поста

Свой поступок он объясняет неудовлетворенностью результатом. В настоящее время руководство "Спутника" рассматривает несколько кандидатур на замещение вакантной должности. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Фетисов. Как рассказал пресс-службе «Спутника» председатель СК "Спутник" Александр Смелик, Ждахину предложили встать во Главе фарм-клуба, но Алексей Геннадьевич пока ответа не дал, заявил, что хочет отдохнуть, заняться своим здоровьем и хорошо все обдумать, - заявил Александр Смелик.