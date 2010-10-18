Главный тренер «Спутника» уходит со своего поста
18 октября 2010, 16:38СпортАнка
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Главный тренер «Спутника» Алексей Ждахин, после поражения тагильчан в матче с ХК ВМФ, написал заявление об уходе.
Свой поступок он объясняет неудовлетворенностью результатом. В настоящее время руководство "Спутника" рассматривает несколько кандидатур на замещение вакантной должности. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Фетисов. Как рассказал пресс-службе «Спутника» председатель СК "Спутник" Александр Смелик, Ждахину предложили встать во Главе фарм-клуба, но Алексей Геннадьевич пока ответа не дал, заявил, что хочет отдохнуть, заняться своим здоровьем и хорошо все обдумать, - заявил Александр Смелик.
Напомним, следующий матч хоккеисты «Спутника» проведут завтра,19 октября, на домашнем льду с московской командой «Крылья Советов». Начало в 18.30.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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