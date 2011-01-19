Во втором матче с Ермаком хоккеисты Нижнего Тагила проиграли
19 января 2011, 15:53СпортАнка
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Во втором матче с Ермаком тагильчане проиграли.
Добиться двойного успеха в Ангарске хоккеистам «Спутника» не удалось. Во второй встрече с местным «Ермаком» тагильчане уступили с разницей в две шайбы – 2:4. Перед игрой тренерский штаб хозяев внес серьезные коррективы в состав, что существенно повлияло на результат. Все голы были забиты в первой половине матча. Дважды «Спутник» усилиями Руслана Абдрахманова и Виталия Жилякова смогли отыграться, но после перерыва удача отвернулась от нашей команды. Заброшенные хозяевами во втором периоде две шайбы решили исход встречи. Следующие два матча «Спутник» сыграет в Усть-Каменогорске с местным «Казцинком-Торпедо».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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