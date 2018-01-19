Поездка на соревнования юных хоккеистов «Спутника» могла оказаться под угрозой срыва

Поездка юных спортсменов ДЮСШ по хоккею «Спутник» могла оказаться под угрозой срыва. УралВагонЗавод помог спортивной школе организовать перевозку детей. 20 января дети отправятся на соревнования в Челябинск.

Юные хоккеисты ДЮСШ «Спутник» отправятся на соревнования в Челябинск 20 января. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в «Спутнике» возникли проблемы с финансированием и расходы на поездку могли лечь на плечи родителей воспитанников ДЮСШ.

Однако, редакции TagilCity.ru стало известно, что процесс подготовки к поездке шел своим чередом. В ситуацию вмешался УВЗ и решил этот вопрос.

Организация перевозки детей – это очень серьезный процесс. И просто так вмешаться и дать любой автобус – нельзя. Этот автобус должен отвечать нескольким требованиям: это и наличие системы Глонасс, и ремни безопасности на сиденьях. Поэтому, процесс подготовки начался заранее и шел по плану. Сейчас проходит согласование с ГАИ, все окончательно подобрано согласно стандартам перевозки детей. Транспорт есть, дети едут, родители за это не платят сообщили в пресс-службе Уралвагонзавода.

Как сообщили на УВЗ, одним из ключевых направлений социальной политики предприятия является детско-юношеский спорт.

Принципиальная позиция директора предприятия – развитие детско-юношеского спорта. И здесь не должно возникать никаких проблем, когда разговор идет о детях. Там же играют дети работников УВЗ пояснили в пресс-службе УВЗ.