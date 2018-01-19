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Поездка на соревнования юных хоккеистов «Спутника» могла оказаться под угрозой срыва
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Поездка на соревнования юных хоккеистов «Спутника» могла оказаться под угрозой срыва

19 января, 19:05СпортИрина Анисимова
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