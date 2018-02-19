200 лыжников приняли участие в финале «Лыжни России-2018» в Усть-Утке (ФОТО)

В минувшие выходные в деревне Усть-Утка прошел финальный старт «Лыжни России-2018». В нем приняли участие более 200 лыжников из Усть-Утки, Харенок, Висимо-Уткинска, Чащино, Уральца и поселка Покровское-1.

Лыжники пробежали дистанцию в 3 км, которая расположилась на побережье реки Чусовой. А в конце мероприятия участников гонок и болельщиков накормили блинами и напоили горячим чаем.

В ходе развлекательной программы, посвященной Масленице, состоялось награждение победителей. Также жюри отметило самую юную участницу лыжных гонок – 2-х летнюю девочку и самого пожилого спортсмена, которому исполнилось 70 лет, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила