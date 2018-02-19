200 лыжников приняли участие в финале «Лыжни России-2018» в Усть-Утке (ФОТО)
19 февраля, 20:30Спорт
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Заключительный этап «Лыжни России-2018» прошел 17 февраля в деревне Усть-Утка под Нижним Тагилом.
Сюжеты: Нижний Тагил
В минувшие выходные в деревне Усть-Утка прошел финальный старт «Лыжни России-2018». В нем приняли участие более 200 лыжников из Усть-Утки, Харенок, Висимо-Уткинска, Чащино, Уральца и поселка Покровское-1.
Лыжники пробежали дистанцию в 3 км, которая расположилась на побережье реки Чусовой. А в конце мероприятия участников гонок и болельщиков накормили блинами и напоили горячим чаем.
В ходе развлекательной программы, посвященной Масленице, состоялось награждение победителей. Также жюри отметило самую юную участницу лыжных гонок – 2-х летнюю девочку и самого пожилого спортсмена, которому исполнилось 70 лет, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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