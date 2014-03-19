«Настоящий тагильский характер!». В Нижнем Тагиле встретили Михалину Лысову (ФОТО)

Важно отметить, что в зале коллегий собрались не только представители администрации и СМИ, но и гости – представители спортивной общественности, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Именно им Михалина, в первую очередь, подарила незабываемое понимание того, что даже с физическими проблемами люди могут совершать невозможное.

Рядом с Михалиной, помимо гостей, находились люди, во многом благодаря которым она и стала выдающейся спортсменкой. Это, в первую очередь, ее папа – Лысов Анатолий Александрович. Тренер из школы олимпийского резерва «Спутник» – Бусыгина Мария Николаевна. А также «гид», или ведущий Михалины – Алексей Иванов, заслуженный мастер спорта России.

Немного о Михалине. Спортсменка родилась и выросла в Нижнем Тагиле. Первые достижения в лыжных гонках продемонстрировала под руководством тренера спортивного клуба «Спутник» Марии Бусыгиной. Свой вклад в подготовку спортсменки внес также Анатолий Техтелев. Двенадцать лет она занимается лыжными гонками под руководством заслуженного тренера России Валерия Огородникова.

В 2005 году вошла в сборную областного спортивного клуба инвалидов «Родник» и приняла участие в первенстве России по лыжным гонкам среди инвалидов по зрению. Дебют оказался успешным: две золотые медали на дистанции 5 км и спринте. Михалина была включена в состав сборной команды России.

В 2008 году Лысова успешно дебютировала в составе сборной команды России на этапах Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. В 2009-м на чемпионате мира по лыжным гонкам в Финляндии заняла второе место в спринте и третье - на дистанции 15 км. В 2010-м на втором этапе Кубка мира во Франции дважды заняла третье место: биатлон 7,5 км и лыжный спринт. В Германии на третьем этапе Кубка мира выиграла лыжный спринт, заняла второе и третье места в биатлоне. На X зимних Паралимпийских играх в Ванкувере (Канада) завоевала пять медалей: одну золотую, две серебряных, две бронзовых. На XI зимних Паралимпийских играх в Сочи завоевала шесть медалей: три золотых и три серебряных.

Сергей Константинович Носов также лично обратился к Михалине:

Россия впервые для себя по-настоящему открыла Паралимпийские игры, если хотите, паралимпийский спорт. То восхищение, уважение и даже шок после просмотра Паралимпийских игр, заставляет полностью изменять взгляд и отношение, на дальнейшую работу. Всё это было усилено пониманием того, каким надо быть человеком, чтобы бороться и доказывать свою силу. Мы многое должны сделать для создания безбарьерной среды, которая была продемонстрирована в Сочи, мы должны создать условия для нормальной жизни всех наших сограждан. Это гордость за то, что наша тагильчанка сделала для Сборной столько всего, это настоящий тагильский характер. Еще раз поздравляю всех и Михалину. Примите наши слова благодарности!

Постановлением Главы города, за высокие достижения в спорте Михалину поощрили денежным призом в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, ей предоставили право выбора однокомнатной квартиры в строящемся доме Дзержинского района. Кстати, щедрый подарок сделала строительная компания «Тагил». Ее директор Константин Бердников торжественно вручил сертификат паралимпийской чемпионке.

Директор «Центра адаптивного спорта» Шефер Дмитрий Александрович, выступив с приветственным словом, сообщил, что эта школа для деток с ограниченными возможностями будет носить имя Михалины Лысовой.

Кстати, на торжественном собрании присутствовала и директор школы №36 Козина Ирина Борисовна, где проходила свое обучение Михалина. Интересно, что однажды, выходя из кабинета директора, будущая спортсменка заявила, что будет семикратной Паралимпийской чемпионкой.

Городской портал TagilCity.ru присоединяется ко всем поздравлениям в адрес Михалины! Это большая гордость для всех тагильчан – жить в одном городе с выдающейся спортсменкой, своим примером показывающей, что нет ничего невозможного.