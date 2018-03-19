Синхронистки из Екатеринбурга взяли золото на Чемпионате мира
19 марта, 09:30Спорт
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В столице Хорватии - Загребе накануне завершился чемпионат мира по синхронному плаванию. Команда из Екатеринбурга взяла золото.
Сюжеты: Екатеринбург
Финальные старты прошли 17 марта. Честь России защищала женская команда «Юность» из столицы Урала.
Девушки одержали победу, отдалившись от ближайшего соперника - команды из США - на три очка.
Екатеринбурженки исполнили номер под композицию Уитни Хьюстон. Для девушек это вторая победа подряд на данных соревнованиях: золото они уже брали в 2017 году, передает «Новая газета».
Бронзу на чемпионате взяли москвички. Всего в состязании участвовали спортсменки из 16 стран, сформированные в 21 команду.
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