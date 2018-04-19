Тхэквондист из Нижнего Тагила примет участие в первенстве России
19 апреля, 07:05Спорт
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На первенстве Свердловской области по тхэквондо успешно выступили спортсмены из Нижнего Тагила. Они завоевали несколько медалей различного достоинства и заслужили право представлять город на первенстве России.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 14 по 15 апреля в Верхней Пышме проходило первенство Свердловской области по олимпийской версии тхэквондо среди юношей и девушек 2004-2006 г. р.
Золото соревнований завоевал спортсмен из Нижнего Тагила Максим Мещеряков. Заняв первое место, он получил право представлять область и город на первенстве России, которое пройдёт в июле в Нальчике.
Бронзу завоевали Дмитрий Казаков, Валерия Кизилова, Анна Глухова, Арсений Леонов и Богдан Юровских, сообщает «Тагильский рабочий». Подготовила призёров и победителя тренер ДЮСШ №2 Анастасия Немтина.
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