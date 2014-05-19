Тагильские трамплины открыты для спортивных сборов. А в июне пройдет Кубок России

Это означает, что тренеры, представители сборных команд и члены Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья могут подавать заявки на проведение тренировочных сборов в Нижнем Тагиле. Обычно это происходит за две недели до соревнований. В «Аисте» сообщили TagilCity.ru, что ожидаются команды из Уфы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы, Перми и других городов, которые традиционно приезжают в Тагил на сборы.