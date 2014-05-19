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Тагильские трамплины открыты для спортивных сборов. А в июне пройдет Кубок России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские трамплины открыты для спортивных сборов. А в июне пройдет Кубок России

19 мая 2014, 15:35Спорт
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