Тагильские трамплины открыты для спортивных сборов. А в июне пройдет Кубок России
В Нижнем Тагиле после почти двухмесячного перерыва открываются трамплины на горе Долгая. И завтра, 20 мая, стартует официальное открытие летних трамплинов для учебно-тренировочных сборов.
Это означает, что тренеры, представители сборных команд и члены Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья могут подавать заявки на проведение тренировочных сборов в Нижнем Тагиле. Обычно это происходит за две недели до соревнований. В «Аисте» сообщили TagilCity.ru, что ожидаются команды из Уфы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы, Перми и других городов, которые традиционно приезжают в Тагил на сборы.
В 2014 году именно Нижний Тагила удостоен открытия соревновательного сезона – с 27 по 29 июня состоятся 1-ый и 2-ой Этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Программа соревнований будет известна позже.
Напомним, зимний сезон 2014 года завершился 31 марта Чемпионатом России по прыжкам на лыжах с трамплина, в котором подтвердились лидеры – среди мужчин и женщин. В нем приняло участие около 100 «летающих лыжников».
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