Экс-волейболистка тагильской «Уралочки-НТМК» Екатерина Гамова закончила свою спортивную карьеру
Двукратная чемпионка мира покинула профессиональный спорт из-за травмы колена.
О завершении своей карьеры Екатерина Гамова объявила во время эфира на телеканале «Матч ТВ». Девушка выразила благодарность всем болельщикам, тренерам, участвующих в её становлении как спортсменки, а также семье, которая всегда оказывала поддержку.
Также, экс-«уралочка» отметила, что её состояние здоровье не позволит выступить на Олимпиаде в этом году.
Уход выдающейся волейболистки стал неожиданностью не только для её поклонников, но и для Всероссийской федерации волейбола. Тем не менее, Екатерина Гамова сообщила, что желает связать свою дальнейшую жизнь со спортом.
Напоминаем, Екатерина Гамова играла за «Уралочку-НТМК» в начале двухтысячных. В составе российской сборной волейболистка из Челябинска дважды выигрывала мировое и европейское золото, а также два раза - серебро на Олимпийских играх.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru