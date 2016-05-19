Экс-волейболистка тагильской «Уралочки-НТМК» Екатерина Гамова закончила свою спортивную карьеру

О завершении своей карьеры Екатерина Гамова объявила во время эфира на телеканале «Матч ТВ». Девушка выразила благодарность всем болельщикам, тренерам, участвующих в её становлении как спортсменки, а также семье, которая всегда оказывала поддержку.

Также, экс-«уралочка» отметила, что её состояние здоровье не позволит выступить на Олимпиаде в этом году.

Уход выдающейся волейболистки стал неожиданностью не только для её поклонников, но и для Всероссийской федерации волейбола. Тем не менее, Екатерина Гамова сообщила, что желает связать свою дальнейшую жизнь со спортом.

Напоминаем, Екатерина Гамова играла за «Уралочку-НТМК» в начале двухтысячных. В составе российской сборной волейболистка из Челябинска дважды выигрывала мировое и европейское золото, а также два раза - серебро на Олимпийских играх.