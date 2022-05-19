Гаджиев считает, что ЦСКА не стоит торопиться с принятием кадровых решений

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на RT, бывший главный тренер махачкалинского "Анжи" и пермского "Амкара" заявил, что братья Алексей и Василий являются молодыми специалистами, которым необходимо предоставить шанс.
Напомним, что ранее многочисленные СМИ написали, что Алексей, занимающий пост наставника армейцев, сам попросил руководство клуба об отставке, однако вскоре сам же специалист эту информацию опроверг.
Добавим, что бывший защитник ЦСКА сменил у руля команды хорвата Ивицу Олича, а позже к нему в штаб перебрался и его брат Василий, который до этого трудился в "Краснодаре".