Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев оценил дальнейшие перспективы в национальной команде ее главного тренера Станислава Черчесова после поражения от Сербии (0:5) в матче Лиги наций.

«Мне кажется, просить Черчесова уйти в отставку – слишком преждевременно. Понятно, что команда иногда проваливается, если продолжается череда неудач. Не думаю, что смена тренера даст положительный эффект. Я бы все же поддержал Черчесова и дал время разобраться, сделать правильные выводы. В этом случае результат не заставит себя долго ждать», – цитирует Малафеева «Советский спорт».

