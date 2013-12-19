Стань участником областных соревнований по сноубордингу на горе Белая! И с наступающим Днем Сноуборда!
19 декабря 2013, 14:15Спорт
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22 декабря на территории горнолыжного комплекса «Гора Белая» впервые пройдут Областные соревнования по сноуборду среди любителей.
Участники разыграют «Кубок Горы Белая» в дисциплине гигантский слалом, причем, сразу отметим, участие бесплатное. Более того, для спортсменов бесплатными будут и подъемы. Регистрация будет проходить в день соревнования, ожидается не менее 40 сноубордистов, и в их число можете войти и вы!
Для этого нужно подъехать на гору 22 декабря до 10:20 и подняться на второй этаж Сервисного центра, там же предъявить паспорт, полис ОМС и страховку. Кстати, допуск к соревнованиям возможен только при наличии шлема.
У участников будет только одна попытка. Добавим, соревнования проводятся по группам:
Сами соревнования начнутся в 10:30.
Фото из группы «Отдых на горнолыжном комплексе «Гора Белая»
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