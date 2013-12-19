Стань участником областных соревнований по сноубордингу на горе Белая! И с наступающим Днем Сноуборда!

Участники разыграют «Кубок Горы Белая» в дисциплине гигантский слалом, причем, сразу отметим, участие бесплатное. Более того, для спортсменов бесплатными будут и подъемы. Регистрация будет проходить в день соревнования, ожидается не менее 40 сноубордистов, и в их число можете войти и вы!

Для этого нужно подъехать на гору 22 декабря до 10:20 и подняться на второй этаж Сервисного центра, там же предъявить паспорт, полис ОМС и страховку. Кстати, допуск к соревнованиям возможен только при наличии шлема.

У участников будет только одна попытка. Добавим, соревнования проводятся по группам:

Сами соревнования начнутся в 10:30.

Фото из группы «Отдых на горнолыжном комплексе «Гора Белая»