Нижнетагильский «Спутник» проиграл «Торосу» (ФОТО)
20 января, 09:00Спорт
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19 января 2018 года тагильский «Спутник» проиграл нефтекамскому «Торосу» со счетом 1:3.
Сюжеты: Нижний Тагил
«Спутник» уступил «Торосу» на своем льду.
На 7-й и 8-й минуте матча были забиты две шайбы в ворота тагильской команды. Единственный гол в ворота нефтекамских хоккеистов забил Роман Чемерикин во втором периоде. Затем гости вновь атаковали и забросили 3-ю шайбу в ворота «Спутника».
Сергей Лопушанский отметил, что ошибки совершают одни и те же люди, но в то же время поблагодарил тагильских хоккеистов за упорную борьбу до конца матча. Тренер «Тороса» Аркадий Андреев назвал игру «Спутника» хорошей.
Следующим соперником «Спутника» 21 января станет «Нефтяник» из Альметьевска.
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Фото: tagilhockey.ru
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