Нижнетагильский «Спутник» проиграл «Торосу» (ФОТО)

На 7-й и 8-й минуте матча были забиты две шайбы в ворота тагильской команды. Единственный гол в ворота нефтекамских хоккеистов забил Роман Чемерикин во втором периоде. Затем гости вновь атаковали и забросили 3-ю шайбу в ворота «Спутника».

Сергей Лопушанский отметил, что ошибки совершают одни и те же люди, но в то же время поблагодарил тагильских хоккеистов за упорную борьбу до конца матча. Тренер «Тороса» Аркадий Андреев назвал игру «Спутника» хорошей.