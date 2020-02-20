«Питтсбург» выиграл без заболевшего Малкина в составе

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Россиянин почувствовал себя плохо прямо перед игрой.
Один из лидеров НХЛ - «Питтсбург» дома сыграл с «Торонто». Однако Евгений Малкин своей команде помочь не смог. Он заболел прямо перед игрой, сообщает «Советский спорт».
Недомогание россиянина стало неожиданностью для всех. Главный тренер клуба Майк Салливан признался, что хоккеист почувствовал себя плохо и его пришлось снять с игры в оперативном порядке. Подробности заболевания пока неизвестны.
Тем не менее «Питтсбург» владел инициативой практически всю игру. Хозяева разгромно выиграли со счетом 5:2.
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