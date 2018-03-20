Первенство по лыжным гонкам на призы Евгении Шаповаловой прошло в Нижнем Тагиле
20 марта, 06:05Спорт
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Молодые лыжники Нижнего Тагила встретились на первенстве города по лыжным гонкам на призы члена сборной России Евгении Шаповаловой.
Сюжеты: Нижний Тагил
19 марта на горе Долгой прошли соревнования по скиатлону среди спортсменов 2002 и 2003 годов рождения. Первое место среди девушек заняла Алина Фаттахова, воспитанница спортивной школы «Аист».
Среди юношей первое место занял гость из Качканара Артур Ибрагимов, тагильчанин Максим Елисеев занял второе место.
Как сообщает «Тагильский рабочий», турнир был посвящён Евгении Шаповаловой - члену сборной России, участнице Олимпийских Игр и чемпионатов мира.
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