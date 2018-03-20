Первенство по лыжным гонкам на призы Евгении Шаповаловой прошло в Нижнем Тагиле

19 марта на горе Долгой прошли соревнования по скиатлону среди спортсменов 2002 и 2003 годов рождения. Первое место среди девушек заняла Алина Фаттахова, воспитанница спортивной школы «Аист».

Как сообщает «Тагильский рабочий», турнир был посвящён Евгении Шаповаловой - члену сборной России, участнице Олимпийских Игр и чемпионатов мира.