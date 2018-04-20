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Паралимпийцы из Свердловской области получили денежные сертификаты на 54 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Паралимпийцы из Свердловской области получили денежные сертификаты на 54 млн рублей

20 апреля, 12:00Спорт
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