Паралимпийцы из Свердловской области получили денежные сертификаты на 54 млн рублей

Сертификаты были вручены спортсменкам на личной встрече с губернатором Свердловской области.

На играх в Корее Урал представляли лишь 2 спортсменки: биатлонистки Анна Миленина из Краснотурьинска и Михалина Лысова из Нижнего Тагила. По количеству завоеванных медалей команда сборной России заняла вторую строчку, завоевав 24 медали, 11 из них завоевали свердловчанки.