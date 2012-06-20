Успевайте заявить команду на Чемпионат города по стритболу. Осталось всего 2 дня
20 июня 2012, 14:26СпортВалерия Лошкарева
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Площадь перед ДК «Окунева» превратится в большую баскетбольную площадку. В субботу в Нижнем Тагиле пройдет открытый Чемпионат города по стритболу, посвященный Дню молодежи.
Как рассказал директор ДЮСШ «Старый соболь» Игорь Пашков, планируется, что участие в баскетбольных баталиях примут до ста команд. Сейчас организаторы принимают заявки. У желающих принять участие в городском чемпионате по стритболу осталось два дня.
В четверг вечером прием заявок будет закончен. По словам организаторов, заявку на участие можно оставить в зале «Старого соболя» по адресу: Пархоменко, 37. А в августе на Театральной площади пройдет более масштабный чемпионат города по стритболу, посвященный Дню рождения Нижнего Тагила.
Фото с Открытого чемпионата Нижнего Тагила по стритболу в 2008 году.
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