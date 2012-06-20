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Успевайте заявить команду на Чемпионат города по стритболу. Осталось всего 2 дня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Успевайте заявить команду на Чемпионат города по стритболу. Осталось всего 2 дня

20 июня 2012, 14:26СпортВалерия Лошкарева
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