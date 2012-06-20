Успевайте заявить команду на Чемпионат города по стритболу. Осталось всего 2 дня

Как рассказал директор ДЮСШ «Старый соболь» Игорь Пашков, планируется, что участие в баскетбольных баталиях примут до ста команд. Сейчас организаторы принимают заявки. У желающих принять участие в городском чемпионате по стритболу осталось два дня.

В четверг вечером прием заявок будет закончен. По словам организаторов, заявку на участие можно оставить в зале «Старого соболя» по адресу: Пархоменко, 37. А в августе на Театральной площади пройдет более масштабный чемпионат города по стритболу, посвященный Дню рождения Нижнего Тагила.