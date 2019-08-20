Данный турнир проводился в Австрии, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау». Призовой фонд турнира составил 100 тысяч евро.
Формат турнира включает одну группу на 4 команды. Каждый клуб сыграет с каждым соперником по одной игре. Оперативно узнавать результаты Кубка матч премьер онлайн можно на сайте 777score.
Данный турнир проводится уже не первый раз. Дебютный розыгрыш трофея состоялся зимой, во время пазы РФПЛ. Тогда чемпионом стал московский «Спартак». В этом году участниками турнира стали:
«Краснодар».
«Ростов».
«Спартак».
«ЦСКА».
По итогам всех сыгранных матчей победу в чемпионате одержал «Краснодар», набрав максимальное количество очков. Второе место занял «Ростов», бронзовые медали получили футболисты «Спартака». На последнем месте в группе оказался московский «ЦСКА». За 3 сыгранные матча «армейцы» не смогли набрать ни одного очка.
Благодаря данному турниру можно не только наиграть состав и проверить молодежь, но и изучить соперников по российской Премьер-лиге. Организаторы соревнования уже строят планы на 3-й турнир, который пройдет во время зимнего перерыва сезона 2019-2020. Следить за результатами Кубка матч премьер в онлайне можно на сайте 777score.
Расписание матчей «Ростова» на сайте 777score.ru
Самой зрелищной командной текущего сезона в российской Премьер-Лиге является «Ростов». Коллектив Валерия Карпина играет в атакующий футбол, создает много моментов и забивает немало мячей. Своим стилем игры они уже завоевали признание многих болельщиков. За игрой «желто-синих» приятно наблюдать, узнать ближайшие игры команды можно на сайте 777score.ru.
После 5 туров РФПЛ клуб находится на втором месте в турнирной таблице, уступая только чемпиону страны «Зениту». Отсутствие еврокубков дает возможность выпускать один наигранный состав на все матчи. Если «Ростов» продолжит играть в таком темпе, то имеет все шансы попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон. При удачных раскладах команда даже сможет побороться за золотые медали чемпионата страны.
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