800 спортсменов приняли участие в лыжном забеге «Тагильская снежинка» (ФОТО)

От нашего города на лыжню вышли представители спортивных школ «Спутник», «Аист», «Уралец», «Юпитер», «Старт». А также спортсмены и любители из ЕВРАЗ НТМК, Уралвагонзавода и ВГОК.

В общей сложности в «Тагильской снежинке» приняли участие более 800 лыжников разных возрастов. Среди них – Михалина Лысова, участница Паралимпиады в Сочи и в Ванкувере, Евгений Белов, член сборной России по лыжным гонкам и известный спортсмен. На пьедестал почета поднялись по итогам гонок 84 спортсмена.