Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
16-летняя тагильчанка взяла «золото» на Первенстве России по пауэрлифтингу (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

16-летняя тагильчанка взяла «золото» на Первенстве России по пауэрлифтингу (ФОТО)

21 марта, 08:30Спорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»