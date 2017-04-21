Тагильские велосипедисты откроют сезон велопарадом 23 апреля
21 апреля 2017, 11:05Спорт
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Первая в этом году общегородская прогулка «ПораНаВел-2017» состоится в Нижнем Тагиле 23 апреля.
Сюжеты: Нижний Тагил
Велосипедисты проедут по центральным улицам города, старт состоится от КДК «Современник», куда велосипедисты прибудут от «Ледового», «Президентского» и от офисного центра на Красноармейской.
Перед началом движения инструктаж для участников акции проведут сотрудники ГИБДД. Велопарад начнется в 12:00, сообщает «Тагильский рабочий».
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