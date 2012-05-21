Тагильчане были уверены в победе России на Чемпионате мира по хоккею

Также отметим, что за все 10 игр сезона Россия не проиграла ни одной, причем даже игра в овертайм не потребовалась ни разу. Боролись россияне весьма самоотверженно, не оставляя противнику шансов на победу. Так, в борьбе за выход в полуфинал они обошли Норвегию со счетом 5:2, а в схватке за выход в финал выиграли у хозяев Чемпионата - финнов - со счетом 6:2. Кстати, команда Финляндии не смогла обойти чехов и уступила им бронзу Чемпионата мира по хоккею. А золото у наших, родных россиян, и мы поздравляем всех с этой шикарной, молниеносной победой!