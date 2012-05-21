Тагильчане были уверены в победе России на Чемпионате мира по хоккею
Это показал опрос, который TagilCity.ru провел на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
Свыше 93% участников опроса делали ставку на победу России, и они оказались правы: российская команда получила титул чемпиона мира, забив 6 шайб против всего 2 шайб от Словакии.
В этой игре отличились 5 российских хоккеистов: Александр Семин забил гол дважды на 10-й и 36-й минутах, далее ворота противника успешно атаковали Александр Пережогин (на 27-й минуте), Алексей Терещенко (на 34-й минуте), Павел Дацюк (на 44-1 минуте). Финальный гол забил Евгений Малкин на 59-й минуте.
Также отметим, что за все 10 игр сезона Россия не проиграла ни одной, причем даже игра в овертайм не потребовалась ни разу. Боролись россияне весьма самоотверженно, не оставляя противнику шансов на победу. Так, в борьбе за выход в полуфинал они обошли Норвегию со счетом 5:2, а в схватке за выход в финал выиграли у хозяев Чемпионата - финнов - со счетом 6:2. Кстати, команда Финляндии не смогла обойти чехов и уступила им бронзу Чемпионата мира по хоккею. А золото у наших, родных россиян, и мы поздравляем всех с этой шикарной, молниеносной победой!
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