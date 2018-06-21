Тагильчане помогают в проведении ЧМ-2018 в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Мы работаем непосредственно со зрителями, мы встречаем зрителей перед стадионом и помогаем им пройти на стадион. Если у зрителя возникает любой вопрос, то он обращается непосредственно к нам. Атмосфера здесь вообще колоссальная. Это атмосфера праздника! Она не только на стадионе, но и в центре города, в парках, особенно сильно она ощущается в фан-зоне рассказал волонтер из Нижнего Тагила Максим Мельков.