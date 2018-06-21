Тагильчане помогают в проведении ЧМ-2018 в Екатеринбурге (ВИДЕО)
Порядка 2 000 волонтеров помогают в Екатеринбурге проводить ЧМ-2018. Из них, по разным данным, 20-60 жителей Нижнего Тагила.
В Екатеринбурге на ЧМ-2018 волонтерами работают от 20 до 60 тагильчан. Всего в столице Урала в рамках чемпионата мира насчитывается 2 000 активистов волонтерских движений, сообщает «Тагил-ТВ».
Мы работаем непосредственно со зрителями, мы встречаем зрителей перед стадионом и помогаем им пройти на стадион. Если у зрителя возникает любой вопрос, то он обращается непосредственно к нам. Атмосфера здесь вообще колоссальная. Это атмосфера праздника! Она не только на стадионе, но и в центре города, в парках, особенно сильно она ощущается в фан-зоне рассказал волонтер из Нижнего Тагила Максим Мельков.
Также молодой человек отметил, что все иностранные гости дружелюбны и приветливы. Иностранцы с радостью фотографируются и обнимаются с местными жителями.
Видео: «Тагил-ТВ»
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