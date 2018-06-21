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Тагильский спортсмен выиграл Кубок мира по кикбоксингу Bestfighter-2018
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильский спортсмен выиграл Кубок мира по кикбоксингу Bestfighter-2018

21 июня, 16:15Спорт
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