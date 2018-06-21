Тагильский спортсмен выиграл Кубок мира по кикбоксингу Bestfighter-2018

Мирон одержал победу в дисциплине «лайт-контакт» среди спортсменов 13-15 лет в весовой категории до 63 килограммов.

Кроме этого, Мирон дошел до финала в дисциплинах «поинтфайтинг» и «кик-лайт», однако уступил соперникам в финальных поединках и занял вторые места.