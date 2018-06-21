Тагильский спортсмен выиграл Кубок мира по кикбоксингу Bestfighter-2018
21 июня, 16:15Спорт
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Тагильский спортсмен Мирон Нестеров выиграл Кубок мира по кикбоксингу Bestfighter-2018, который проходил в итальянском городе Римини.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мирон одержал победу в дисциплине «лайт-контакт» среди спортсменов 13-15 лет в весовой категории до 63 килограммов.
Кроме этого, Мирон дошел до финала в дисциплинах «поинтфайтинг» и «кик-лайт», однако уступил соперникам в финальных поединках и занял вторые места.
Мирон Нестеров тренируется под руководством Владимира Морозова в спортивной школе олимпийского резерва «Уралец», пишет ИА «Все новости».
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