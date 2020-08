22 августа в Анкасвилле (США) состоится турнир Bellator 244.

В главном поединке турнира чемпион организации в полутяжелом весе Райан Бейдер (США) сразится с Вадимом Немковым из России. Секундировать в углу россиянина будет Федор Емельяненко. Об этом пишет “Советский спорт”. Бой в субботу начнется в 06:00 по московскому времени.

