Екатеринбургский "Автомобилист" проиграл казанскому "Ак Барс" в матче КХЛ

В составе «Ак Барс» отличились Олег Ли, Данис Зарипов, Джастин Азеведо, Станислав Галиев и Микаэль Викстранд. Единственная шайба у хозяев была забита Никитой Трямкиным.

У «Автомобилиста» в регулярном чемпионате КХЛ это пятое поражение подряд.