Екатеринбургский "Автомобилист" проиграл казанскому "Ак Барс" в матче КХЛ
Сегодня, 22:28СпортФото: pixabay.com
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Встреча команд состоялась в Екатеринбурге. Закончилась она в пользу гостей со счетом 6:1.
Сюжеты: Екатеринбург
В составе «Ак Барс» отличились Олег Ли, Данис Зарипов, Джастин Азеведо, Станислав Галиев и Микаэль Викстранд. Единственная шайба у хозяев была забита Никитой Трямкиным.
У «Автомобилиста» в регулярном чемпионате КХЛ это пятое поражение подряд.
В следующем матче команда сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска, который состоится 25 октября. «Ак Барс» тоже сыграет с этой командой, но 23 октября.
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