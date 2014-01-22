День спортивных побед: тагильчане приняли участие в крупных соревнованиях

Воспитанница МДЮСШ «Юность» Ирина Ельнякова дважды стала призером соревнований. В беге на дистанции 400 метров она финишировала второй, а также завоевала золото в эстафете 4x200 метров в составе сборной команды Свердловской области. По итогам соревнований она была включена в сборную нашей области для участия в Первенстве России, которое состоится совсем скоро – 31 января-1 февраля в Новочебоксарске.

В это же время в Челябинске завершилось Первенство Уральского Федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек 1997-1997 гг. В весовой категории до 70 кг вторую строчку в турнирной таблице заняла Ксения Петрова и получила право на участие в финале Первенства России в Липецке.

Параллельно в Екатеринбурге проходил Чемпионат и Первенство Свердловской области по плаванию. Успешно выступили учащиеся МДЮСШ «Юпитер» на прошедших соревнованиях, завоевав в общей сложности семь медалей – два золота, три серебра и две бронзы. Полина Киселева трижды поднималась на пьедестал почета. На дистанции 200 метров в комплексном плавании Полина показала лучший результат, а также заняла второе место на дистанции 200 метров на спине и стала третьей на дистанции 100 метров на спине. На дистанции 100 метров брассом победу одержал Хлопотов Артур, вторым стал Чайка Олег. Ещё по одной медали в активе Хлопотова и Чайки. На дистанции 50 метров брассом Хлопотов финишировал вторым, а Олег Чайка третьим.