В Нижнем Тагиле состоялись соревнования по легкой атлетике среди инвалидов (ФОТО)

В них участвовали спортсмены-колясочники, люди с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, а также с общими заболеваниями со всех районов Нижнего Тагила. Спортивная команда Дзержинского общества инвалидов показала отличные результаты: Николай Лисьих занял 3-е место в общем зачете («Общее заболевание»), Степан Приходько – 2-е место в общем зачете («ПОДА»), Николай Ичетовкин – 2-е место в общем зачете («По слуху»), Михаил Копытцев - 3-е место в общем зачете («ПОДА»), Валентина Захарова – 2-е место в общем зачете («По зрению»), Олег Самойлов - 1-е место в общем зачете ( «Колясочники»), Василий Кузнецов – 2-е место в общем зачете («Колясочники»).