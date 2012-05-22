В Нижнем Тагиле состоялись соревнования по легкой атлетике среди инвалидов (ФОТО)
18 мая на стадионе «Уралец» состоялись соревнования по легкой атлетике 12-го городского спортивного фестиваля «Преодолей себя» для людей с ограниченными возможностями, рассказала заместитель председателя отделения Всероссийского общества инвалидов Дзержинского района Татьяна Соловьева.
В них участвовали спортсмены-колясочники, люди с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, а также с общими заболеваниями со всех районов Нижнего Тагила. Спортивная команда Дзержинского общества инвалидов показала отличные результаты: Николай Лисьих занял 3-е место в общем зачете («Общее заболевание»), Степан Приходько – 2-е место в общем зачете («ПОДА»), Николай Ичетовкин – 2-е место в общем зачете («По слуху»), Михаил Копытцев - 3-е место в общем зачете («ПОДА»), Валентина Захарова – 2-е место в общем зачете («По зрению»), Олег Самойлов - 1-е место в общем зачете ( «Колясочники»), Василий Кузнецов – 2-е место в общем зачете («Колясочники»).
Сотрудники Всероссийского общества инвалидов поддерживали участников на протяжении всего мероприятия. Они болели за своих подопечных, и радовались их достижениям, рассказала Татьяна Исмагильевна.
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