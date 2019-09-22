Россияне взяли три золотые медали на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге

Золотых наград удостоились Андрей Замковой в весовой категории до 69 кг, Глеб Бакши — до 75 кг и Муслим Гаджимагомедов — до 91 кг. За день до финала бронзовую медаль получил Максим Бабанин в весовой категории свыше 91 кг. Таким образом российская команда стала второй в общекомандном зачёте.