Россияне взяли три золотые медали на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге
Сегодня, 11:38СпортФото: ТАСС
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Российские спортсмены завоевали четыре медали, три золотых и одну бронзовую, на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге, пишет ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
Золотых наград удостоились Андрей Замковой в весовой категории до 69 кг, Глеб Бакши — до 75 кг и Муслим Гаджимагомедов — до 91 кг. За день до финала бронзовую медаль получил Максим Бабанин в весовой категории свыше 91 кг. Таким образом российская команда стала второй в общекомандном зачёте.
На первом месте — сборная из Узбекистана. Они взяли три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Третье место досталось спортсменам из Казахстана — одна золотая, одна серебреная и четыре бронзовых медали.
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