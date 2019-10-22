Штангист из Нижнего Тагила завоевал серебро на Чемпионате Европы
Сегодня, 16:20СпортФото: ИА «Все новости»
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Тагильский штангист Станислав Буцин занял второе место на Чемпионате Европы по жиму штанги лёжа. Соревнования проходили в Финляндии, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Спортсмен выступал в весе до 83 кг, его лучшей попыткой стал результат в 287,5 кг. Победителем стал спортсмен из Украины, подняв вес в 290 кг, третье место у штангиста из Дании — 270 кг.
Кроме того, по итогам общекомандного зачёта Россия стала лучшей на чемпионате.
29-летний Станислав Буцин является членом сборной РФ. Результат, показанный на Чемпионате Европы, позволил ему выполнить норматив мастера спорта международного класса.
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