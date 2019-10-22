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#300лет
Штангист из Нижнего Тагила завоевал серебро на Чемпионате Европы
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Штангист из Нижнего Тагила завоевал серебро на Чемпионате Европы

Сегодня, 16:20СпортФото: ИА «Все новости»
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