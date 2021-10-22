Орлов считает, что Дзюба стал больше проявлять себя вне поля

Орлов считает, что Дзюба стал больше проявлять себя вне поля
Орлов считает, что Дзюба стал больше проявлять себя вне поля
Сегодня, 02:01Спорт
Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал игру нападающего «Зенита» Артемы Дзюбы во встрече третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«У Артема скорости уже не те. У Дзюбы старая слава. Его бэкграунд еще напоминает о себе, но только в печати и разговорах. А на футбольном поле - увы, не получилось. Может, зимой уже надо искать какого-то нападающего», - приводит "Советский спорт" слова комментатора со ссылкой на «Эхо Москвы в Петербурге».

Добавим, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов Дзюба провел три матча, но не отметился голами и результативными передачами. В РПЛ в активе33-летнего форварда пять голов в 11 матчах.

Напомним, что Дзюба не провел ни одной игры за сборную России под руководством Валерия Карпина.

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