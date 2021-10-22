Орлов считает, что Дзюба стал больше проявлять себя вне поля

«У Артема скорости уже не те. У Дзюбы старая слава. Его бэкграунд еще напоминает о себе, но только в печати и разговорах. А на футбольном поле - увы, не получилось. Может, зимой уже надо искать какого-то нападающего», - приводит "Советский спорт" слова комментатора со ссылкой на «Эхо Москвы в Петербурге».
Добавим, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов Дзюба провел три матча, но не отметился голами и результативными передачами. В РПЛ в активе33-летнего форварда пять голов в 11 матчах.
Напомним, что Дзюба не провел ни одной игры за сборную России под руководством Валерия Карпина.