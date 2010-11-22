Тагильский пловец – в числе призёров чемпионата региона
22 ноября 2010, 18:02СпортАнка
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Тагильский пловец – в числе призёров чемпионата региона
В Екатеринбурге прошел открытый чемпионат Свердловской области по плаванию, в котором приняли также участие спортсмены Челябинска, Новосибирска, Ханты-Мансийска и других городов России. Представитель спортивного клуба «Спутник» Евгений Касаткин завоевал четыре серебра и одну бронзу. Касаткин финишировал вторым в финальных заплывах на дистанциях 100, 200 и 400 метров комплексным плаванием и 200 метров брассом. На 50-тиметровке брассом Евгений показал третий результат.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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