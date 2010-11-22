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Тагильский пловец – в числе призёров чемпионата региона
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильский пловец – в числе призёров чемпионата региона

22 ноября 2010, 18:02СпортАнка
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