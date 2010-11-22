В рядах «Спутника» появился первый легионер
22 ноября 2010, 07:13СпортОльга
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Руководство «Спутника» дозаявило командированного из «Автомобилиста» словацкого нападающего Мирослава Лажо (1977).
За екатеринбургский клуб форвард провел 19 матчей и набрал 5 очков(2+3). В прошлом сезоне Лажо выступал в братиславском «Словане», всоставе которого стал серебряным призером национального чемпионата,пишет «Советский спорт».
В воскресенье Мирослав провел первую тренировку с новой командой. СловакМирослав Лажо – первый в истории «Спутника» легионер. В тагильскойдружине он будет играть под N3.
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