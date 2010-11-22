В рядах «Спутника» появился первый легионер

За екатеринбургский клуб форвард провел 19 матчей и набрал 5 очков(2+3). В прошлом сезоне Лажо выступал в братиславском «Словане», всоставе которого стал серебряным призером национального чемпионата,пишет « Советский спорт ».

В воскресенье Мирослав провел первую тренировку с новой командой. СловакМирослав Лажо – первый в истории «Спутника» легионер. В тагильскойдружине он будет играть под N3.