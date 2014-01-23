Гора Белая принимает тагильских спортсменов: чемпионат и отборочное Первенство Свердловской области

Как всегда, главной целью соревнований является выявление сильнейших спортсменов Свердловской области по горнолыжному спорту. Кроме того, по результатам будет сформирована сборная команда нашей области. А спортсмены получат отличную возможность продемонстрировать свои успехи и повысить спортивное мастерство.

Соревнования проводятся в разных возрастных группах – мужчины и женщины 1992 года рождения и старше, юниоры и юниорки 1993-1997 года рождения, а также учащиеся спортивных школ области в возрастных группах 1998-1999 и 2000-2001 г.р.

Сегодня спортсмены будут соревноваться в гигантском слаломе, а завтра, 24 января, - в специальном слаломе. Всего в чемпионате примут участие 70 человек.