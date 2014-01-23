Гора Белая принимает тагильских спортсменов: чемпионат и отборочное Первенство Свердловской области
23 января 2014, 09:55Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уже с минуты на минуту на горе Белая начинается спортивное событие недели – чемпионат и отборочное Первенство Свердловской области по горнолыжному спорту. Спортсмены из Нижнего Тагила, подготовленные и отчаянные, уже готовятся к первому старту.
Как всегда, главной целью соревнований является выявление сильнейших спортсменов Свердловской области по горнолыжному спорту. Кроме того, по результатам будет сформирована сборная команда нашей области. А спортсмены получат отличную возможность продемонстрировать свои успехи и повысить спортивное мастерство.
Соревнования проводятся в разных возрастных группах – мужчины и женщины 1992 года рождения и старше, юниоры и юниорки 1993-1997 года рождения, а также учащиеся спортивных школ области в возрастных группах 1998-1999 и 2000-2001 г.р.
Сегодня спортсмены будут соревноваться в гигантском слаломе, а завтра, 24 января, - в специальном слаломе. Всего в чемпионате примут участие 70 человек.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей