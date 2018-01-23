Всемирный «День снега» прошел в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Как отмечают организаторы, «День снега» призван сделать зимние развлечения популярными, в том числе привить молодежи любовь к лыжам и катанию на сноуборде.

Нижний Тагил присоединился к празднованию всемирного «Дня снега» 3 года назад. При этом сам праздник проходит по всему миру с 2012 года. В 2018 году к нему присоединились уже более 40 стран, в России он проходит в 30 городах. У «Дня снега» нет определенной даты проведения: по традиции, он отмечается в предпоследнее воскресенье января.

21 января на горе Белой в Нижнем Тагиле собрались не только горожане, но и гости со всей Свердловской области. Здесь прошли соревнования по горнолыжному спорту, экстремальные катания на сноуборде и хоккейный турнир «Отцы и дети».

Каждый год программа праздника дополняется новыми испытаниями: в этом году таким испытанием стал дружеский матч по хоккею между родителями и их детьми. Детям удалось в неравной схватке победить взрослых,сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».