Всероссийские соревнования по самбо состоялись в Нижнем Тагиле

Согласно правилам, у участников состязания нет права на проигрыш. Если соперник одержал победу в поединке, то для проигравшего турнир закончен. В турнире также действует олимпийская система: определяется только один победитель. Ему вручают главный приз и звание мастера спорта России.

Как признались сами спортсмены, самый сложный бой не заключительный, а первый.

Первая схватка всегда тяжелая на соревнования подобного уровня. Соперник хороший. Но теперь уже легче будет – продышался. Сейчас надо готовиться к следующим схваткам рассказал Олег Калашников, участник всероссийского турнира по самбо памяти Олега Костенникова.

На участие в турнире было заявлено более 180 спортсменов из 12 регионов России. Атлеты распределись по разным категориями – от легковесов до супертяжей. Чемпионов Европы и мира на соревнованиях нет, однако организаторы не могут назвать столь масштабные состязания схваткой борцов второго эшелона, передает «ОТВ».

Турнир носит статус мастерского турнира, то есть при занятии призового места позволяет выполнить норматив мастера спорта России. Это само по себе очень важно и показывает статусность турнира сообщил Василий Угольников, главный судья всероссийского турнира по самбо памяти Олега Костенникова.

Соревнования в Нижнем Тагиле являются частью подготовки к чемпионату России, которые пройдут в Хабаровске.