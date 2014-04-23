Школа фристайла на Урале: в Нижнем Тагиле есть перспективные базы для спортсменов

Фристайл – это лыжный спорт, включенный в программу зимних Олимпийских игр. Он включает 5 дисциплин – акробатика, могул, ски-кросс, слоуп-стайл и хаф-пайп.

Тренер поделился впечатлениями:

Очень хорошие впечатления. Скажем, база «Гора Белая» уже сегодня отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к горнолыжным курортам. Здесь три освещенных склона, есть подъемники, система оснежения. К тому же, отличные тренировочные возможности вне трасс: бассейн с артезианской водой, тренажерный зал, гостиница.

Склоны протяженностью 1800 – 1900 метров, перепад высот 260 – 270 метров. Руководство базы с готовностью встретило предложения федерации о сотрудничестве, там готовы развивать фристайл. Пока речь идет о ски-кроссе, но в перспективе можно говорить и о всех остальных дисциплинах нашего вида спорта. В планах - создание Сноу-парка, в котором разместятся трассы и склоны для фристайла и сноуборда. Если эти планы будут воплощены в жизнь, то база может стать еще одной площадкой для проведения тренировочного процесса и соревнований любого уровня.

Тренер узнал, что в СДЮШОР «Аист» сейчас культивируют прыжки на лыжах с трамплина, двоеборье и горнолыжный спорт. Но руководство школы готово открыть и отделение фристайла. Пока опять же для ски-кросса. И здесь также есть все условия для подготовки спортсменов высокого уровня.

Мы в Федерации фристайла России сейчас изучаем возможности сотрудничества. Думаю, в перспективе Свердловская область будет в ряду тех российских регионов, где эффективно развивают фристайл и регулярно проводят соревнования поделился тренер.