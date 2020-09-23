Григорий Иванов удовлетворен решением РФС, признавшим ошибку VAR в матче с «Зенитом»
Григорий Иванов удовлетворен решением РФС, признавшим ошибку VAR в матче с «Зенитом»
Сегодня, 15:05СпортPhoto: pxhere.com
Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что без системы VAR футбол был бы интереснее.
Как сообщает «Советский спорт», Иванов выразил удовлетворение решением РФС признать, что судьи ошибочно засчитали гол Артема Дзюбы в матче с «Урал» – «Зенит» (1:1), при этом отметив, что без системы VAR футбол был бы интереснее.
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