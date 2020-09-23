Григорий Иванов удовлетворен решением РФС, признавшим ошибку VAR в матче с «Зенитом»

Как сообщает «Советский спорт», Иванов выразил удовлетворение решением РФС признать, что судьи ошибочно засчитали гол Артема Дзюбы в матче с «Урал» – «Зенит» (1:1), при этом отметив, что без системы VAR футбол был бы интереснее.