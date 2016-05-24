В столице Свердловской области планируют построить Академию волейбола, названную в честь тренера Николая Карполя

Указ, который предполагает строительство Академии волейбола, уже подписал губернатор Евгений Куйвашев. В новом комплексе появятся учебный блок, арена на 410 человек, тренировочный и спортивный залы, беговая дорожка, медицинский блок, помещения для тренеров и судей, столовая и общежитие.

По словам министра спорта и молодежной политики Леонида Рапопорта, эскизный проект Академии волейбола создадут в этом году. А после проведения экспертизы можно будет приступить к строительству спортивного объекта. За это время необходимо подготовить документы, которые позволят проекту попасть в госпрограмму. Стоит рассчитывать на финансовую поддержку федерации, добавляет министр.

В этом году уральский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» отмечает свой 50-летний юбилей. Практически все это время спортсменок тренировал именно Николай Карполь. За эти годы подопечные Николая Васильевича завоевали 15 медалей на Олимпиадах, неоднократно становилась чемпионом Европы и мира. В этом году, впервые за 10 лет, «Уралочка-НТМК» стала вице-победителем Чемпионата России.