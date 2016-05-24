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В столице Свердловской области планируют построить Академию волейбола, названную в честь тренера Николая Карполя
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В столице Свердловской области планируют построить Академию волейбола, названную в честь тренера Николая Карполя

24 мая 2016, 16:20СпортТимофей Данилов
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